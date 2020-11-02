Додон и Санду вышли во второй тур президентских выборов в Молдове

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду после обработки 100% протоколов победила в первом туре президентских выборов в Молдове с результатом 36,16% голосов, действующий глава государства Игорь Додон занимает второе место с 32,61% голосов. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики, сообщает ТАСС.

Это значит, что победитель выборов определится во втором туре, который пройдет 15 ноября. Ранее ЦИК республики признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%.

Председатель ЦИК Молдовы Дорин Чимил сообщил, что президентские выборы 1 ноября прошли в свободной обстановке, без серьезных нарушений.-0-