Додон отменил декрет о роспуске парламента Молдовы

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Молдовы Игорь Додон отменил декрет о роспуске парламента, который был подписан исполнявшим обязанности премьер-министра Павлом Филипом. Об этом глава республики объявил на брифинге после заседания Высшего совета безопасности, сообщает ТАСС.

"Декрет о роспуске парламента и объявлении досрочных выборов в парламент 6 сентября, подписанный Павлом Филипом, не соответствует конституционными нормам, поэтому сегодня я подписал указ об аннулировании этого декрета", - сказал Игорь Додон.

Высший совет безопасности Молдовы призвал разблокировать государственные учреждения и не препятствовать работе правительства Майи Санду, добавил президент Молдовы.

24 февраля в Молдове состоялись парламентские выборы, по итогам которых Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) набрала 31,15% голосов, проевропейский блок Acum ("Сейчас") - 26,84%, Демократическая партия Молдовы (ДПМ) - 23,62%. Чтобы сформировать большинство в парламенте, сразу после выборов партии начали переговоры о создании коалиции.

8 июня социалистам удалось сформировать коалицию с блоком Acum. В тот же день было избрано новое правительство во главе с сопредседателем Acum Майей Санду. Парламент принял декларацию, в которой выразил вотум недоверия Конституционному суду (КС). Конституционный суд в свою очередь объявил неконституционными указы Игоря Додона о назначении кандидата на должность премьер-министра и о назначении правительства Молдовы, поскольку 7 июня вышел трехмесячный срок для формирования правительства. Игорь Додон заявил, что президент в такой ситуации вправе, но не обязан распускать парламент. К тому же такое решение должно приниматься только после консультаций с фракциями.

9 июня Конституционный суд Молдовы временно передал полномочия главы государства бывшему премьер-министру Павлу Филипу. Решение было принято с целью распустить парламент и назначить досрочные выборы. В тот же день Павел Филип подписал указ о назначении досрочных парламентских выборов в Молдове на 6 сентября.

Сторонники Демократической партии заблокировали входы в здания правительства и министерств. У входов установлены палатки с демонстрантами, которые находятся там круглосуточно.

Игорь Додон назвал решение Конституционного суда узурпацией власти. Парламент и правительство также решили игнорировать постановления Конституционного суда и отказались самораспуститься.-0-