Додон выдвинул свою кандидатуру на второй президентский срок

9 сентября, Кишинев /БЕЛТА - МОЛДПРЕС/. Центральная избирательная комиссия Молдовы 9 сентября зарегистрировала инициативную группу по сбору подписей в поддержку Игоря Додона на второй президентский срок.

Инициативная группа Партии социалистов Молдовы состоит из ста человек, ее возглавляет депутат-социалист Влад Бэтрынча.

"Мы приняли это решение после поддержки со стороны граждан Молдовы, чтобы продолжить социально-экономические инициативы, начатые в течение первого срока", - сказал после регистрации инициативной группы Игорь Додон.

Также сегодня Центризбирком зарегистрировал инициативные группы в поддержку кандидатов Виолетты Иванов от политической партии "Шор", Иона Косташа и Константина Оборока, выдвинутых собранием граждан.

Инициативные группы будут собирать подписи до 1 октября. Президентские выборы в Молдове пройдут 1 ноября текущего года.-0-