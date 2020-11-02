Додон заявил, что для избрания президента Молдовы понадобится второй тур

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй тур понадобится в Молдове для избрания президента страны. Об этом заявил корреспонденту ТАСС действующий глава государства Игорь Додон, который, по данным ЦИК, набрал 36,4% голосов избирателей после обработки 73% протоколов по итогам состоявшихся в 1 ноября выборов.

"Для победы в первом туре кандидату в президенты необходимо набрать 50% плюс один голос, поэтому для определения победителя понадобится второй тур", - сказал Игорь Додон.

Согласно молдавскому законодательству, если ни один из кандидатов не набирает в первом туре выборов нужного числа голосов, второй тур должен быть назначен на 15 ноября.

По предварительным данным ЦИК, вместе с Игорем Додоном во второй тур выходит лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду, у которой 30,9%. Замыкает тройку лидер "Нашей Партии", мэр второго по величине города страны Бельцы Ренато Усатый с 16,9%.-0-