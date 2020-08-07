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07 августа 2020, 09:29

Договор о запрещении ядерного оружия ратифицировали еще три страны

Фото Reuters
Фото Reuters

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еще три страны ратифицировали Договор о запрещении ядерного оружия. Теперь он должен быть ратифицирован еще семью странами, чтобы их количество достигло 50 - такое число необходимо для вступления документа в силу, сообщает японская телерадиокомпания NHK.

Ирландия, Нигерия и маленькое островное государство Ниуэ подали документы на ратификацию договора 6 августа, когда отмечалась 75-я годовщина атомной бомбардировки японского города Хиросима. Заместитель постоянного представителя Ирландии в ООН Брайан Флинн подчеркнул: "Усиление геополитического соперничества между ядерными державами повышает риск применения ядерного оружия - по случайности или неверному расчету - до недопустимо высокого уровня".

Договор был принят 7 июля 2017 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, открыт для подписания 20 сентября. Он предусматривает всеобъемлющие меры, которые запрещают участие в любой деятельности, имеющей отношение к ядерному оружию, в том числе его разработке и применении. Договор определяет любое применение ядерного оружия как нарушение принципов и положений международного гуманитарного законодательства.

ООН надеется, что скорейшее вступление в силу Договора о запрещении ядерного оружия, а также предстоящая в 2021 году конференция по пересмотру Договора о нераспространении ядерного оружия придадут импульс движению к ядерному разоружению.-0-

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