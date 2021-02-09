Доход от туризма в Эстонии в 2020 году снизился на 1 млрд евро

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доход от туризма в Эстонии в 2020 году снизился по сравнению с 2019 годом на 1 млрд евро, сообщает эстонская телерадиовещательная компания ERR.

Прекращение туристического потока в 2020 году, вызванного COVID-19, обернулось для Эстонии существенными финансовыми потерями. По данным Банка Эстонии, в 2020 году иностранные туристы потратили в Эстонии 410 млн евро, что почти на 1 млрд евро меньше, чем годом ранее.

Общее количество однодневных поездок в Эстонию в 2020 году уменьшилось на 2 млн по сравнению с 2019 годом. Количество многодневных поездок оказалось на 70% меньше, но их средняя продолжительность увеличилась до четырех ночей.

Чаще всего Эстонию посещали жители Финляндии. Число латвийских и литовских туристов сократилось в прошлом году на 50%.-0-