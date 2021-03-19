Доходы японской экономики от сезона любования сакурой в этом году сократятся в 4 раза

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доходы японской туристической отрасли, транспорта, общепита и торговли от наступившего периода любования сакурой сократятся по сравнению с 2018 годом на 493,5 млрд иен (более $4,5 млрд), сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство Кyodo.

По расчетам известного в стране экономиста, почетного профессора Университета Кансай Кацухиро Миямото, в этом году поступления составят не более 158,2 млрд иен (менее $1,5 млрд). Падение доходов связано с ограничениями из-за нового коронавируса.

В Японии цветение сакуры в нынешнем году началось 11 марта с префектуры Хиросима на юго-западе главного острова страны Хонсю. В Токио ее первые цветы были замечены тремя днями позже. Ожидается, что через некоторое время наступит пора полного расцвета сакуры, когда парки в стране буквально утопают в различных оттенках розового.

В зоне японской столицы 21 марта будет отменен действовавший два с половиной месяца режим чрезвычайной ситуации. Однако, как отмечает Кyodo, многие жители страны намерены по-прежнему избегать мест скопления людей из-за опасности заражения. По расчетам, в любовании сакурой в нынешнем году примут участие менее 36 млн из 126-миллионного населения Японии. При этом ее границы сейчас закрыты для иностранных туристов, которые всегда массами стекались в страну в период цветения.

В 2018 году, в частности, в любовании сакурой, что по традиции сопровождается пикниками прямо под деревьями, приняли участие более 60 млн жителей Японии и почти 4 млн туристов из-за рубежа. Экономический эффект от этого рассчитывается на основе средних затрат на пикники, транспорт и сопутствующие покупки.-0-