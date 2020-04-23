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23 апреля 2020, 09:27

Доходы от туризма в мире могут упасть на $500 млрд

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23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доходы от туризма в мире в этом году могут сократиться на $500 млрд из-за пандемии коронавируса. Об этом в интервью ТАСС заявил генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН Зураб Пололикашвили.

По его словам, кризис, связанный с пандемией COVID-19, резко и неожиданно остановил стабильный рост числа иностранных туристов в мире. Если в 2019 году количество путешественников достигало 1,5 млрд, то, как уточнил глава организации, в 2020-м этот показатель может снизиться на 30%. "Это может привести к сокращению доходов от туризма на $500 млрд и потере миллионов рабочих мест", - подчеркнул Зураб Пололикашвили.

Азиатско-Тихоокеанский регион, по мнению эксперта, сильнее других пострадает от резкого сокращения числа туристов в условиях пандемии.

По словам генсека, пока сложно предсказать, какие последствия будет иметь пандемия для туризма в предстоящий летний сезон. "Несомненно, число туристов значительно снизится по сравнению с показателями предыдущих лет, - уточнил он. - Как только ситуация станет безопасной, необходимо будет с должной ответственностью снять ограничения на путешествия, чтобы сообщества вновь смогли ощутить многочисленные выгоды, которые приносит туризм".

"Последствия кризиса все еще можно смягчить, если правительства предпримут твердые и решительные действия для защиты рабочих мест в туристском секторе и придания ему приоритетного значения в усилиях по восстановлению экономики, - добавил генсек. - По данным нашего исследования, с начала пандемии 96% стран ввели полные или частичные ограничения на путешествия".

"Мы также должны признать, что пандемия COVID-19 нанесет урон малому бизнесу", - заявил Зураб Пололикашвили. В туристском секторе 80% компаний - это малые и средние предприятия, отметил глава организации. "Пандемия ставит под угрозу средства к существованию отдельных людей и их семей, - подчеркнул он. - Помочь туризму вновь вернуться к росту - это задача нашей экономики".-0-

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