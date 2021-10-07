Доходы порта Клайпеды сократились на 25%

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7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общая выручка АО "Клайпедос нафта" за девять месяцев 2021 года сократилась на 24,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет литовское национальное телевидение и радио LRT. За сентябрь 2021 года выручка компании уменьшилась на 25% и составила 4,8 млн евро, по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, когда доход составил 6,4 млн евро. Такие данные предоставила "Клайпедос нафта" на Вильнюсской фондовой бирже Nasdaq. Как ранее сообщал Банк Литвы, экономика страны замедлит свое восстановление из-за санкций, введенных против Беларуси. В ответ на введенные ограничения Беларусь объявила о своей готовности быстро перенаправить калийные удобрения из Литвы в российские порты. В декабре экспортный транзит Беларуси через Литву полностью прекратится, а литовские компании понесут многомиллионные убытки. Белорусские грузы составляют более 32% от общего грузопотока Клайпедского порта.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!