Долгожительница из Ирана вылечилась от коронавируса

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. 103-летняя жительница Ирана полностью выздоровела после заражения коронавирусом COVID-19, сообщает EurAsia Daily.

По словам ректора Медицинского университета в иранском городе Семнан Невида Данаи, гражданка Ирана 18 марта была выписана из местной больницы. Она стала вторым старейшим человеком на планете, вылечившимся от COVID-19. Ранее сообщалось, что 103-летний долгожитель КНР был выписан из больницы после выздоровления от коронавируса.

Согласно последним данным Минздрава Ирана, число заразившихся коронавирусом в стране - более 16 тыс. человек, 988 умерли. Подтверждены 5 389 случаев выздоровления.-0-