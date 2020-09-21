Доля пожилых людей Японии стала самой высокой в мире

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число японцев в возрасте 65 лет и старше в сентябре текущего года составило рекордные 36,17 млн человек, что на 300 тыс. больше, чем годом ранее. Такие данные японского правительства сообщает японская газета Japan Today.

Пожилые люди составляют 28,7% населения Японии, что также стало рекордным показателем. Министерство по общенациональным делам, местной автономии и связи Японии опубликовало эти данные 20 сентября, накануне национального праздника - Дня почитания пожилых. Уточняется, что число японских мужчин в возрасте 65 лет и старше составляет 15,73 млн, а женщин - 20,44 млн.

При этом Национальный институт исследований в области народонаселения и социального обеспечения Японии прогнозирует, что к 2040 году доля пожилых людей в населении страны составит 35,3%.

В Японии 16-й год подряд увеличивается доля работающих пожилых людей, поскольку страна сталкивается с серьезной нехваткой рабочей силы. Из 8,92 млн пожилых людей, имеющих работу, 5,31 млн - мужчины и 3,61 млн - женщины. Наибольшая доля работающих пожилых людей занята в оптовой и розничной торговле (1,26 млн человек), далее следуют сельское и лесное хозяйство (1,08 млн).

На втором месте в списке стран с самой высокой долей пожилого населения в мире находится Италия (23,3%), на третьем - Португалия (22,8%).-0-