Домашний режим из-за COVID-19 в Москве коснется 2,5 млн человек

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Так называемый домашний режим, который вводится в Москве с 25 октября, коснется почти 1,9 млн пожилых людей и около 0,6 млн горожан с хроническими заболеваниями. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщает ТАСС.

"В Москве порядка 3 млн пенсионеров. Из них 135 тыс. переболели за последние полгода, 1 млн человек завершили вакцинацию. Таким образом, мера коснется почти 1,9 млн пожилых москвичей. Помимо этого, эти решения также коснутся около 600 тыс. людей с хроническими заболеваниями моложе 60 лет, за исключением переболевших и вакцинированных", - сказала заместитель мэра.

Анастасия Ракова отметила, что ситуация с коронавирусом в Москве ухудшается, заболеваемость пять недель подряд растет на 30%. Она также подчеркнула, что объем плановой медицинской помощи в столице не собираются сокращать из-за ситуации с коронавирусом, 80% задействованных мощностей - это резервный коечный фонд.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице будут введены новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом. С 25 октября москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны будут соблюдать домашний режим. От данного требования освобождаются граждане, вакцинированные или переболевшие коронавирусом в течение последних 6 месяцев. Новая мера будет действовать до 25 февраля 2022 года.

Также работодатели в Москве будут обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа сотрудников, а также всех работников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Ограничение будет действовать с 25 октября текущего года по 25 февраля 2022 года. Исключение предусмотрено для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации. Также требование об удаленном режиме работы не будет распространяться на вакцинированных и переболевших сотрудников.-0-