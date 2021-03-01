Доминиканская республика объявила о планах строительства забора на границе с Гаити

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Доминиканской Республики объявил о планах построить забор на границе с Гаити, протяженностью около 380 км, такая информация размещена на сайте BBC.
Луис Абинадер сказал, что барьер поможет обуздать нелегальную иммиграцию, наркотики и поток угнанных автомобилей между двумя странами, которые разделяют Карибский остров Эспаньола. Работа над заграждением начнется в конце этого года.
Отношения между двумя соседями были исторически сложными. "В течение двух лет мы хотим положить конец серьезным проблемам нелегальной иммиграции, незаконного оборота наркотиков и передвижения украденных автомобилей", - сказал Абинадер в обращении к Конгрессу.-0-