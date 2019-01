Дональд Трамп покинул встречу с демократами через несколько минут после ее начала

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп прервал встречу с лидерами демократов Нэнси Пелоси и Чаком Шумером, на которой планировалось решить вопрос окончания шатдауна, и покинул ее практически сразу после начала. Об этом сообщает американский телеканал CNBC.

Как написал после окончания встречи в своем Твиттере Дональд Трамп, он задал Нэнси Пелоси лишь один вопрос: "Будет ли одобрен план по защите границы с Мексикой и строительству стены в том случае, если шатдаун прекратится?" Получив отрицательный ответ, президент США попрощался с демократами и покинул встречу, назвав ее "пустой тратой времени".

Just left a meeting with Chuck and Nancy, a total waste of time. I asked what is going to happen in 30 days if I quickly open things up, are you going to approve Border Security which includes a Wall or Steel Barrier? Nancy said, NO. I said bye-bye, nothing else works!