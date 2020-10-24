Дональд Трамп проголосовал на выборах досрочно

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп в субботу в Палм-Бич (штат Флорида) досрочно проголосовал на всеобщих выборах, сообщает ТАСС со ссылкой на американские новостные телеканалы.

"Я проголосовал за парня по имени Трамп", - сказал глава государства журналистам, покидая избирательный участок. "Это очень безопасный способ голосования, гораздо безопаснее, чем когда вы отправляете бюллетень по почте. Все было отлично, очень четко, по правилам. Голосовать - это честь", - добавил американский лидер.

В библиотеку, где располагается избирается участок, Трамп зашел в защитной маске.

На предстоящих 3 ноября всеобщих выборах в США будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Борьбу за пост президента ведут республиканец Трамп и демократ Джозеф Байден.-0-