Дональд Трамп заявил о нарастании гуманитарного кризиса на границе с Мексикой

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп выступил с экстренным телеобращением к нации, в котором заявил о нарастании гуманитарного кризиса на границе с Мексикой и вновь подчеркнул необходимость строительства пограничной стены, сообщает BBC.

Дональд Трамп обратился к стране в прямом эфире в прайм-тайм из Овального кабинета Белого дома. Выступление американского президента транслировали ведущие американские телеканалы, оно прошло в преддверии поездки Дональда Трампа на границу с Мексикой, которая запланирована на четверг. Американский президент отметил, что у США нет способа вернуть нелегальных мигрантов домой. По его словам, Америка с гордостью встречает мигрантов, которые законно въезжают в страну, но нелегальная миграция наносит урон США - обстановка на южных границах Соединенных Штатов вышла из-под контроля из-за наркотрафика и попыток незаконно провезти мигрантов.

Президент США подчеркнул, что его администрация представила Конгрессу детальное предложение по защите границ, которое подготовила совместно с погранслужбой и Министерством внутренней безопасности США. Это предложение предполагает выделение $5,7 млрд на создание физического барьера на границе с Мексикой. "Стена будет косвенно профинансирована сделкой, которую мы заключили с Мексикой", - добавил Дональд Трамп. Он уже говорил, что Мексика "платит за стену" в результате недавно заключенного торгового договора между США, Мексикой и Канадой, но не объяснил механизм такого финансирования. Кроме того, сам договор не вступил в силу и не был ратифицирован Конгрессом.

Через несколько минут после обращения Трампа в прямом эфире выступили спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократов в Сенате Чак Шумер. "Президент предпочел говорить с позиции страха, мы будем говорить фактами. Факты в том, что женщины и дети на границе - это не угроза, а вызов", - сказала Нэнси Пелоси. Дональд Трамп, по ее словам, должен прекратить держать американцев в заложниках и возобновить работу правительства.

"Американская демократия так не работает. Трамп апеллировал к страху, а не к фактам, к разделению, а не к единству", - заявил в свою очередь Чак Шумер. Он подчеркнул, что безопасности на границе хотят и демократы, но призвал развести "шатдаун" и дебаты по безопасности границ. "Мы можем открыть правительство и продолжить наши дебаты, - уверен он. - Символом Америки должна быть статуя Свободы, а не стена".

Вице-президент Майк Пенс ранее отметил, что решение Дональда Трампа обратиться к стране продиктовано его глубоким желанием выполнить свою работу и защитить американский народ.

Из-за отказа Сената выделить средства на строительство пограничных заграждений в США с 22 декабря 2018 года продолжается "шатдаун" - частичное прекращение работы правительства. Этот "шатдаун" - третий за время президентства Дональда Трампа и самый длинный. Финансирования лишились 25% госорганов, в частности, Министерство внутренней безопасности, Министерство торговли, МВД и Министерство финансов. Закрылись национальные парки и музеи Смитсоновского института. В неоплачиваемый отпуск ушли 800 тыс. американских госслужащих. Из-за "шатдауна" с 21 декабря 2018 года не обновляется и сайт посольства США в Беларуси. Правительство США лишилось финансирования из-за того, что Сенат не одобрил новый бюджет, предполагающий в том числе выделение средств на стену. Бюджет без денег на стену отказывается подписывать Дональд Трамп. Президент США не исключил и введение в стране чрезвычайного положения для финансирования строительства стены - тогда он мог бы построить стену силами военных, не получая одобрения Конгресса на выделение бюджетных средств на нее. Однако в этом случае строительство стены финансировалось бы из средств Минобороны, а объем его финансирования и распределение средств по разным статьям также определяет Конгресс. "Правительство останется закрытым только по одной причине - потому что демократы не дают средства на безопасность нашей границы, - заявил Дональд Трамп. - Ситуацию можно разрешить в течение 45-минутной встречи. Я приглашаю демократов на встречу в Белый дом, чтобы сделать это". Как ожидается, переговоры Дональда Трампа с лидерами Демократической партии в Конгрессе США могут пройти в Белом доме сегодня, 9 января.-0-