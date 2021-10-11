Дорожные строители Болгарии вышли на массовые акции, требуя выплаты 450 млн евро долга

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожные строители Болгарии провели в Софии общенациональную акцию протеста, сообщает ТАСС.

На центральные улицы болгарской столицы была выведена тяжелая строительная техника, а перед зданием правительства на протяжении около четырех часов протестовали около 3 тыс. человек, требуя выплатить зарплату.

Дорожники настаивают на выплате около 900 млн левов (около 450 млн евро), не выплаченных государством, по их утверждениям, за выполненный ремонт дорог, а также на отставке министра регионального развития технического правительства страны Виолеты Комитовой, которую считают виновной в сложившейся ситуации.

Заместитель министра регионального развития Иван Шишков в интервью Болгарскому национальному телевидению сообщил, что специализирующиеся на дорожном строительстве компании получили в качестве аванса за свою работу около 1,5 млрд левов (около 750 млн евро), а освоили лишь около 363 млн левов (около 183 млн евро).

Правительство обсуждает варианты выхода из кризисной ситуации, а дорожники намерены продолжать акции протеста вплоть до выполнения своих требований.-0-