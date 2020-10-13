Досрочно на выборах в США проголосовали более 10,5 млн человек

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 10,5 млн американцев досрочно проголосовали на предстоящих в ноябре всеобщих выборах в США. Соответствующие данные опубликованы 13 октября на портале United States Elections Project, созданном профессором Университета штата Флорида Майклом Макдональдом, сообщает ТАСС.

В общей сложности, по его данным, в США проголосовали уже 10 555 935 человек. Штатом, лидирующим по числу избирателей, досрочно отдавших свой голос на выборах, остается Флорида, где проголосовали уже 1 669 753 человека. В Вирджинии участие в выборах приняли более 977 тыс. человек, Мичигане - свыше 965 тыс. В Висконсине и Иллинойсе досрочно сделали свой выбор более 679 тыс. и 525 тыс. американцев соответственно.

Согласно опубликованным на прошлой неделе результатам опроса общественного мнения, проведенного службой SSRS по заказу телекомпании CNN, 57% респондентов готовы проголосовать на предстоящих выборах за кандидата от Демократической партии США Джозефа Байдена. Действующему главе государства Дональду Трампу свой голос отдал бы 41% опрошенных. Опубликованные 11 октября результаты опроса телекомпании ABC и газеты The Washington Post показывают, что Байден опережает Трампа по популярности на 12 процентных пунктов. Как полагает новостной портал Axios, нынешний глава Белого дома считает, что насыщенная предвыборная кампания поможет ему сократить этот разрыв.

Очередные всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.-0-