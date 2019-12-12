Досрочные парламентские выборы начинаются в Великобритании

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Досрочные парламентские выборы пройдут сегодня в Великобритании, сообщает BBC.

Партия, которая наберет на выборах большинство голосов, сформирует правительство и определит дальнейшую судьбу Brexit.

По последним опросам, наиболее высокие шансы на успех в политической гонке у Консервативной партии, которую возглавляет премьер-министр Борис Джонсон.

Всего необходимо избрать 650 депутатов (по одному в каждом избирательном округе). Подсчет голосов начнется сразу после закрытия избирательных участков. О результатах должны объявить рано утром 13 декабря.

Выборы в парламент Великобритании традиционно проводятся каждые четыре или пять лет. Но в октябре депутаты проголосовали за внеочередной опрос. Это первые выборы почти за 100 лет, которые проводятся в стране в декабре.-0-