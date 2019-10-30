30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Досрочные парламентские выборы пройдут в Великобритании 12 декабря, сообщает BBC .

Такое решение было принято большинством голосов в Палате общин - 428 против 20. Теперь досрочные парламентские выборы должна одобрить Палата лордов.

Премьер-министр Борис Джонсон рассчитывает, что на внеочередных выборах его Консервативная партия завоюет большинство мест в Палате общин и он сможет урегулировать сложную ситуацию с выходом Великобритании из Евросоюза, чтобы страна покинула ЕС 31 января 2020 года.

Будет ли кризис преодолен и удастся ли ему победить, предсказать никто не берется. Сейчас рейтинги Консервативной партии выше, однако предвыборная кампания может изменить расклад сил. Кроме того, специфика британской избирательной системы не гарантирует, что популярная партия сможет получить большинство мест в парламенте.-0-