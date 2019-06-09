9 июня, Кишинев /БЕЛТА - МОЛДПРЕС/. Досрочные парламентские выборы в Молдове пройдут 6 сентября. Соответствующий указ подписал Павел Филип, которому временно переданы полномочия главы государства.

После подписания документа Павел Филип призвал все политические силы не провоцировать разногласия, а пойти на "суд народа, досрочные выборы".

Он заверил, что все институты государства будут функционировать в нормальном режиме, и призвал граждан соблюдать конституционный порядок.

Как сообщалось, Конституционный суд Молдовы временно передал полномочия главы государства действующему премьер-министру Павлу Филипу с целью распустить парламент и назначить досрочные выборы.-0-