Досрочные президентские выборы в Кыргызстане назначены на 10 января

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проведение досрочных выборов президента Кыргызстана запланировано на 10 января, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь ЦИК Кыргызстана Руслан Изреков проинформировал, что досрочные президентские выборы назначены на 10 января 2021 года.

В Кыргызстане после парламентских выборов, которые прошли 4 октября, вспыхнули массовые протесты, впоследствии результаты голосования были признаны недействительными. 6 октября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал жителей страны к диалогу.-0-