Досрочные президентские выборы в Тунисе пройдут 15 сентября

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выборы президента Туниса, запланированные на 17 ноября в связи со смертью главы государства Бежи Каида ас-Себси, пройдут 15 сентября. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Высшей независимой комиссии по выборам (ЦИК) республики.

Ранее глава ЦИК Туниса Набиль Баффун в эфире радиостанции Mosaïque FM сообщал, что дата выборов главы государства будет перенесена. По его словам, "ЦИК обязан перенести дату выборов и изменить график голосования в связи с кончиной главы государства Бежи Каида ас-Себси". Конституция Туниса требует проведения выборов в течение 90 дней.

Президент Туниса Бежи Каид ас-Себси скончался 25 июля в возрасте 92 лет. Церемония прощания пройдет 27 июля. Премьер-министр республики Юсеф Шахед объявил семидневный национальный траур в связи с кончиной главы государства.

Умер президент Туниса Бежи Каид ас-Себси Бежи Каид ас-Себси занял пост президента Туниса в 2014 году. До этого он возглавлял правительство страны, в разные годы занимал различные министерские и дипломатические должности.

В соответствии с 84 статьей конституции Туниса, функции главы государства будет временно исполнять глава парламента Мухаммед ан-Насер. В главном законе страны отмечается, что спикер парламента может занимать пост временного главы государства от 45 до 90 суток, до проведения досрочных выборов.-0-