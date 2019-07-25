Досрочные президентские выборы в Тунисе пройдут 15 сентября

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выборы президента Туниса, запланированные на 17 ноября в связи со смертью главы государства Бежи Каида ас-Себси, пройдут 15 сентября. Об этом сообщает агентство
Ранее глава ЦИК Туниса Набиль Баффун в эфире радиостанции
Президент Туниса Бежи Каид ас-Себси скончался 25 июля в возрасте 92 лет. Церемония прощания пройдет 27 июля. Премьер-министр республики Юсеф Шахед объявил семидневный национальный траур в связи с кончиной главы государства.
В соответствии с 84 статьей конституции Туниса, функции главы государства будет временно исполнять глава парламента Мухаммед ан-Насер. В главном законе страны отмечается, что спикер парламента может занимать пост временного главы государства от 45 до 90 суток, до проведения досрочных выборов.-0-
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