Достигшая океана лава на Пальме образовала остров шириной 0,5 км

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лавовый поток от извергающегося вулкана на испанском острове Пальма, который достиг океана, образовал невысокий остров. Об этом сказал вулканолог Высшего совета по научным исследованиям Испании Висенте Солер, сообщает ТАСС.

По его словам, контакт лавы с водой, произошедший в ночь с 28 на 29 сентября, привел к образованию острова шириной более полукилометра. Как передает телерадиокомпания RTVE, падение раскаленной вулканической массы в океан увеличило площадь Пальмы примерно на 10 га. При этом вода вокруг новообразованной территории изменила цвет.

19 сентября на Пальме началось извержение вулкана в районе населенного пункта Эль-Пасо. Из кратера вулкана происходит активный выброс вулканических материалов. Потоки лавы уже разрушили сотни домов, из соображений безопасности были эвакуированы около 6 тыс. человек. Пока никто не пострадал.

Контакт лавы с соленой водой может спровоцировать взрывы и выбросы вредных газов. Ранее власти приказали жителям некоторых муниципалитетов укрыться дома, а также запретили судам вход в акваторию на расстоянии почти 4 км из соображений безопасности. По данным местных властей, пока извержение вулкана не повлияло на качество воздуха на Пальме.-0-