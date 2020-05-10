Драка на границе Индии и Китая: подрались пограничники

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военные Индии и Китая подрались в районе горной погранзаставы на границе индийского штата Сикким и КНР, сообщает информационное агентство PTI. Среди индийских пограничников есть пострадавшие.

По данным агентства, военные с обеих сторон в настоящее время отведены от места столкновения. Инцидент был завершен после переговоров между представителями местного командования двух стран.

Причины драки не известны. По предварительным данным, огнестрельное оружие не применялось, но во время драки пограничники бросали друг в друга камни. Как сообщил телеканал News18, в драке участвовали до 150 солдат с обеих сторон.-0-