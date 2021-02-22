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22 февраля 2021, 21:35

Древнейший наскальный рисунок аборигенов Австралии нашли на северо-западе континента

Фото independent.co.uk
Фото independent.co.uk

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В одной из пещер на северо-западном побережье Австралии обнаружено двухметровое изображение кенгуру возрастом в 17,1 - 17,5 тыс. лет, которое ученые назвали самым древним наскальным рисунком аборигенов континента, передает ТАСС со ссылкой на статью в научном журнале Nature Human Behaviour.

Анализируя фотографии наскальных рисунков из пещер в регионе Кимберли на северо-западном побережье Австралии, ученые с помощью фрагментов ос выяснили, что значительной части найденных изображений около 10 тыс. лет, а возраст двухметрового изображения кенгуру в пока безымянной пещере DRY015 оценили в 17,1 - 17,5 тыс. лет. "Этот рисунок стилистически похож на наскальные изображения бабирусс возрастом более 40 тыс. лет, которые недавно нашли в Индонезии. Это говорит в пользу того, что в Австралии должна скрываться еще более древняя живопись", - рассказал в статье научный сотрудник Университета Западной Австралии Свен Оузман.

Ученые надеются, что следующие измерения, которые они планируют провести в других австралийских пещерах с наскальной живописью, помогут им найти еще более древние примеры доисторического искусства. Благодаря их изучению ученые надеются понять, как менялась культура и условия обитания предков аборигенов в ту эпоху, когда ледниковая эпоха завершилась и моря начали наступать на сушу.

Считается, что первые люди добрались до Австралии примерно 50 тыс. лет назад. В то время уровень моря был на несколько десятков метров ниже современного, поэтому древние люди двигаясь по суше или мелководью могли расселиться по всей территории современных Зондских островов, Новой Гвинеи и Австралии. После сухопутные "мосты" между островами и континентами затопила вода, поэтому изучать следы первых поселений австралийских аборигенов очень сложно. Предположительно, большая часть из них находится под водой.

Ученые считают, что именно по этой причине на территории Австралии почти не встречается наскальная живопись возрастом более 10 тыс. лет. Кроме того, многие известные пещерные рисунки очень сложно датировать: обычно это делают по орудиям труда или другим следам человека, но в ближайших окрестностях их нет. Свен Оузман и его коллеги решили эту проблему с помощью методики датирования картин. Ее использованию помогло то, что кроме аборигенов в пещерах Австралии жили роющие осы. Представители этого семейства строят свои колонии не из бумаги или воска, а лепят их из глины. Анализируя фотографии наскальных рисунков из пещер в регионе Кимберли на северо-западном побережье Австралии, ученые обратили внимание, что на поверхности этих изображений и под ними есть фрагменты колоний ос. Антропологи извлекли органические останки из "домиков" ос и измерили их возраст с помощью радиоуглеродного анализа, что позволило опередить время создания картин.-0-

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