Древний участок Великой Китайской стены реставрируют в Пекине

20 апреля, Минск / БЕЛТА - Синьхуа/. В Пекине приступили к реставрации восточного фрагмента участка Цзянькоу Великой Китайской стены.

Работы начались 17 апреля и должны завершиться к концу года. Планируется, что будет отремонтирована часть сооружения протяженностью 1094 м с восемью сторожевыми башнями.

Цзянькоу расположен на севере района Хуайжоу в Пекине и считается одним из самых труднодоступных участков Великой Китайской стены. В последние годы власти города выделяют большие средства на защиту и восстановление достопримечательности.

Великая Китайская стена, которая включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, состоит из многочисленных взаимосвязанных участков. Цзянькоу общей протяженностью 7952 м был возведен в период правления династии Мин (1368-1644 годы). Когда-то он был заброшен и сильно поврежден.-0-