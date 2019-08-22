Древняя могильная плита с эпитафией обнаружена в Северном Китае

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могильная плита с эпитафией, выгравированной 1200 лет назад, обнаружена в северокитайской провинции Хэбэй, сообщает Синьхуа.

Обнаруженная в деревне Хоуготунь плита длиной 36 см, шириной 36 см и толщиной 8,5 см, эпитафия содержит 573 иероглифов.

Эпитафия описывает историю владелицы гробницы - жены чиновника династии Тан /618-907 гг. н. э./, которая скончалась в возрасте 24 лет. Текст восхваляет внешность женщины и ее нравственный характер.

Эпитафия предоставляет важные материалы для изучения похоронных обычаев и культуры в Северном Китае во время династии Тан.-0-