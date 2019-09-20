Древняя мозаика с изображением одного из чудес Иисуса Христа найдена в Израиле

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израильские археологи обнаружили на месте сгоревшей церкви древнюю мозаику, датируемую примерно V веком нашей эры. По мнению ученых, мозаика изображает одно из чудес Иисуса Христа, описанных в Новом Завете, сообщает израильский "9-й канал" .

Церковь, где обнаружена находка, располагалась на вершине горы с видом на Галилейское море (ныне Тивериадское озеро или Кинерет). По словам специалистов, мозаика, украшавшая пол храма, хорошо сохранилась. Когда-то она была очень красочной и имела две греческие надписи, посвященные основателям церкви, которые построили храм. Геометрические узоры, птицы, рыбы, фрукты и корзины на мозаике, вероятно, изображают чудо "Насыщение множества народа", также известное как "Чудо пяти хлебов и двух рыб". В Новом Завете повествуется, как Иисус Христос умножил небольшое количество еды - пять кусков хлеба и две рыбы, чтобы накормить 5 тыс. человек, собравшихся на его проповедь.

В августе этого года стало известно, что израильские и американские археологи обнаружили на берегу озера Кинерет руины древней церкви, которая может быть легендарным Храмом Апостолов. По мнению специалистов, около 1,4 тыс. лет назад в этом районе располагалась рыбацкая деревня Вифсаида, которая упоминается в Новом Завете как место, где случилось чудо "Насыщение множества народа". Позднее деревня превратилась в один из крупнейших городов времен Римской и Византийской империй. Ученые предполагают, что храм сожгли в начале VII века во время завоеваний Сасанидов - империи, существовавшей на территории современных Ирака и Ирана.-0-

Фото timesofisrael.com