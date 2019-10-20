ДТП произошло в ДР Конго - 25 человек погибли, 57 пострадали

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 25 человек погибли и 57 получили травмы в результате автокатастрофы в Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом со ссылкой на власти страны сообщила южноафриканская телекомпания eNCA.
Авария произошла утром в 150 км от столицы ДРК Киншасы. Переполненный автобус направлялся туда из города Луфу.
Водитель потерял управление, и автобус перевернулся. В салоне начался пожар. По предварительным данным, причиной ДТП стало превышение скорости.
Пострадавшие были доставлены в больницу города Киквита в 20 км от места ДТП.-0-