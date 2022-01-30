ДТП с 9 погибшими произошло к северу от Лас-Вегаса

Фото Rudy Jaquez, 13 Action News
30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее девяти человек погибли в аварии с участием шести автомобилей к северу от американского Лас-Вегаса (штат Невада), сообщает ТАСС со ссылкой на местное отделение вещательной корпорации ABC.
По информации полиции, водитель автомобиля Dodge проехал на красный свет и столкнулся с несколькими транспортными средствами. Сам виновник аварии погиб на месте.
Один пострадавший в критическом состоянии, всего участниками ДТП оказались 15 человек.
На время расследования дороги на месте аварии были перекрыты.-0-