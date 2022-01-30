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30 января 2022, 15:54

ДТП с 9 погибшими произошло к северу от Лас-Вегаса

Фото Rudy Jaquez, 13 Action News
Фото Rudy Jaquez, 13 Action News

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее девяти человек погибли в аварии с участием шести автомобилей к северу от американского Лас-Вегаса (штат Невада), сообщает ТАСС со ссылкой на местное отделение вещательной корпорации ABC.

По информации полиции, водитель автомобиля Dodge проехал на красный свет и столкнулся с несколькими транспортными средствами. Сам виновник аварии погиб на месте.

Один пострадавший в критическом состоянии, всего участниками ДТП оказались 15 человек.

На время расследования дороги на месте аварии были перекрыты.-0-

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