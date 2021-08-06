ДТП с автобусом в Бурятии: госпитализированы 25 человек

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате ДТП с автобусом на перевале Пыхта в Бурятии пострадали 25 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что 14 человек госпитализированы после того, как автобус перевернулся. Пострадавшие получили травмы легкой степени тяжести. "По последним данным, в результате ДТП госпитализированы 25 человек", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МВД республики, ДТП произошло в результате того, что водитель не справился с управлением. В автобусе находились 25 пассажиров - студентов одного из вузов.-0-