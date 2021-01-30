ДТП с автобусом в Самарской области: число погибших увеличилось до 12

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в ДТП с участием автобуса в Самарской области выросло до 12 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ. "На текущий момент в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 12 человек, еще 12 получили телесные повреждения различной степени тяжести, пять них находятся в реанимации", - говорится в сообщении пресс-службы. По словам главы региона Дмитрия Азарова, пострадавшие в ДТП доставлены в Сызранскую ЦРБ, на помощь выехали бригады врачей из Тольятти и Самары. Известно, что пострадавшие - жители Ульяновской и Самарской областей России. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). На участке дороги организовано реверсивное движение.-0- Шесть человек погибли в результате столкновения автобуса и грузовика в Самарской области Число погибших в ДТП с автобусом в Самарской области увеличилось до 10 Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!