ДТП с автобусом в Турции: 5 человек погибли, 38 пострадали

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате ДТП с автобусом в Турции 5 человек погибли и еще 38 получили ранения, сообщает телеканал NTV.

Инцидент произошел в 3:30 в районе города Конья. Из-за гололеда грузовой автомобиль врезался в ограждение на трассе и перевернулся. Затем водитель проезжавшего мимо легкового автомобиля остановился, чтобы помочь. В это время автобус, который также проезжал мимо, врезался в припаркованный на обочине легковой автомобиль, после чего оба транспортных средства перевернулись.

В результате происшествия погибли два пассажира легкового автомобиля и три пассажира автобуса. Все погибшие были гражданами Турции. Пострадавшие в ДТП доставлены в больницу.-0-