ДТП с микроавтобусом в Шотландии - один человек погиб, 23 пострадали

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере один человек погиб, еще 23 пострадали в результате аварии с частным микроавтобусом в Шотландии. Об этом сообщила вещательная корпорация BBC.
Микроавтобус перевернулся 29 декабря в Шотландии недалеко от населенного пункта Лодер в округе Скоттиш-Бордерс.
Один из пассажиров погиб на месте. Водитель и 22 пассажира госпитализированы.
Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.-0-
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