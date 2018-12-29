ДТП с микроавтобусом в Шотландии - один человек погиб, 23 пострадали

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере один человек погиб, еще 23 пострадали в результате аварии с частным микроавтобусом в Шотландии. Об этом сообщила вещательная корпорация BBC.

Микроавтобус перевернулся 29 декабря в Шотландии недалеко от населенного пункта Лодер в округе Скоттиш-Бордерс.

Один из пассажиров погиб на месте. Водитель и 22 пассажира госпитализированы.

Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.-0-