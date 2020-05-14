ДТП в Индии: 8 человек погибли и более 50 пострадали

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере восемь человек погибли и 54 получили ранения в ДТП в центральном индийском штате Мадхья-Прадеш, сообщает индийский телеканал NDTV.

Уточняется, что грузовик, в котором ехали около 70 гастарбайтеров, в ночь на 14 мая столкнулся с рейсовым автобусом. Инцидент произошел в районе города Гуна. Пострадавшие госпитализированы, полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Это уже не первый за последние недели трагический инцидент с участием индийских гастарбайтеров. Как сообщалось, 7 мая в штате Махараштра товарный поезд наехал на рабочих-мигрантов, которые устроили себе ночлег на железнодорожных путях. Погибли 15 человек, еще пятеро пострадали.

Ранее власти ряда индийских штатов сняли ограничения на проезд через границы регионов, закрытых из-за коронавируса. Это послужило возвращению домой большого числа трудовых мигрантов, потерявших работу после введения в Индии 25 марта карантинных мер.-0-