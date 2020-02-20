ДТП в Канаде: столкнулись более 200 машин

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20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Канаде в пригороде Монреаля Ла-Прери произошло крупное ДТП с участием 200 автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBC.
Масштабное ДТП случилось на одном из скоростных шоссе в условиях плохой видимости из-за метели. По данным полиции, по меньшей мере два человека находятся в критическом состоянии. С места аварии вывезены около 150 человек.
В аварию попали более 10 грузовиков, бензовоз, рейсовый и школьный автобусы, в которых находились люди. По предварительной оценке, около 50 автомобилей не подлежат восстановлению.
Из-за происшествия шоссе перекрыто в двух направлениях. На месте находятся десятки карет скорой помощи и пожарные.-0-