ДТП в Непале: 12 человек погибли, 21 пострадал

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центрально-западной части Непала 1 июня произошло крупное ДТП. В результате 12 человек погибли, еще 21 получил травмы, сообщает Синьхуа.

Как рассказали в полиции, утром пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, припаркованным на обочине дороги. В результате аварии 11 человек погибли на месте, еще один позже скончался в больнице.

Источник уточнил, что автобус ранним утром пересек границу с Индией и въехал в Непал. Все пассажиры - трудовые мигранты, которые возвращались из Индии. По предварительным данным, в момент, когда произошла авария, водитель перегруженного автобуса превысил скорость.

Ведется расследование.-0-