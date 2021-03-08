ДТП в Польше с участием автобуса с украинцами: в больницах остаются 25 человек

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. После ДТП в Польше с участием украинского автобуса в больницах остаются 25 человек, сообщает Укринформ.

Как сообщил генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк, в больницах Подкарпатского воеводства сейчас находятся 25 украинцев, пострадавших в ДТП с украинским автобусом, врачи пока не планируют никого выписывать. "На данный момент в больницах остаются 25 человек, пока никого не выписывают. Состояние здоровья пострадавших уточняется ", - сообщил Василий Павлюк.

Украинский дипломат сообщил, что родственники опознали уже четырех из пяти жертв катастрофы. Ближайшие родственники пятой жертвы вскоре должны прибыть в Перемышль. По его словам, если прокуратура предоставит все подтверждающие документы о смерти граждан Украины, то транспортировка тел в Украину может начаться уже завтра.

ДТП с украинским автобусом произошло 6 марта в 00.50 по киевскому времени вблизи города Радымно Подкарпатского воеводства, в 30 км от границы с Украиной. Автобус сообщением Познань - Херсон, в котором находились 57 человек, в том числе двое водителей, перевернулся, съезжая с автомагистрали A4 в пункт обслуживания пассажиров Кошице. В результате катастрофы пять человек погибли на месте, 35 попали в больницы.

В тот же день 24 пассажира, травмы которых оказались незначительными, отправились автобусом, предоставленным перевозчиком, в Украину. Два человека вернулись к своим семьям в Кракове и Жешуве.

В воскресенье окружная прокуратура в Перемышле выдвинула обвинение водителю украинского автобуса в непредумышленном доведении до катастрофы в наземном движении - ему грозит до восьми лет заключения.-0-