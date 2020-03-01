Дубайская Emirates Group попросила сотрудников уйти в отпуск

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Новости темы "Распространение коронавируса"
1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудников дубайской Emirates Group просят уйти в отпуск из-за последствий коронавируса. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на внутреннее электронное письмо.
В сложившейся ситуации холдингу, который, по сообщению Bloomberg, управляет крупнейшим авиаперевозчиком в мире на международных маршрутах, нужен более гибкий режим работы. Emirates Group призвала сотрудников взять оплачиваемый или неоплачиваемый отпуск.
Об электронном письме Emirates Group также сообщил
Из-за вспышки коронавируса дубайская авиакомпания приостановила большинство рейсов в Китай и Иран, отменила рейсы в Саудовскую Аравию из более чем 20 стран.-0-