Дуда лидирует в первом туре президентских выборов в Польше

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Польши Анджей Дуда лидирует в первом туре президентских выборов, набрав 45,73% голосов (по результатам подсчетов 82,2% избирательных бюллетеней), сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

По его данным, главный оппонент действующего главы страны мэр Варшавы Рафал Тшасковский, представляющий крупнейшую польскую оппозиционную партию "Гражданская платформа", занимает второе место с 28,51% голосов.

Таким образом, ни один из кандидатов не набирает необходимое для безоговорочной победы простое большинство голосов. Они продолжат борьбу во втором туре, который запланирован на 12 июля.-0-

В Польше завершилось голосование на президентских выборах Как следует из экзитполов, во второй тур, который должен состояться 12 июля, проходят действующий президент Анджей Дуда, набравший, по предварительным подсчетам, 41,8% голосов, и кандидат от крупнейшей польской оппозиционной партии "Гражданская платформа", мэр Варшавы Рафал Тшасковский – он набрал 30,4% голосов.