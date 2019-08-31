Два аэропорта Флориды приостановят работу из-за урагана "Дориан"

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные аэропорты Орландо и Дейтона-Бич во Флориде приостановят работу из-за урагана "Дориан". Об этом говорится в сообщениях, размещенных 31 августа в Twitter-аккаунтах аэропортов.

Международный аэропорт Орландо планирует приостановить рейсы 2 сентября 2019 года. Аэропорт принял в 2018 году 47,7 млн пассажиров и считается самым загруженным в штате и 10-м по нагрузке в США.

Международный аэропорт Дейтона-Бич приостановит работу 1 сентября ночью на неопределенный срок. Аэропорт будет принимать или отправлять рейсы только в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Международный аэропорт на острове Большой Багама (Багамские острова) прекратил работу 30 августа и планирует открыться 3 сентября.

По последним данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, "Дориан" изменил направление и может нанести ущерб не только Флориде и Джорджии, но и штатам Северная Каролина и Южная Каролина. Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган усилился до четвертой категории из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона. "Дориан" находится примерно в 670 км восточнее города Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) и движется в западном направлении со скоростью около 3,6 м/с. Максимальная скорость ветра в зоне стихии - 66,7 м/с, прогнозируется, что ураган пройдет около восточного побережья Флориды вечером 2 сентября.-0-