Два автобуса столкнулись в Алжире - погибли 12 человек

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19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. 12 человек погибли в ДТП при столкновении двух автобусов в Алжире, сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Mosaique FM.
Автобусы не смогли разминуться на рассвете у городка Сатыль в провинции Эль-Уэд. По предварительным данным представителей служб гражданской обороны, в результате аварии также были ранены 46 пассажиров. Все пострадавшие госпитализированы.
Причины инцидента устанавливает группа следователей алжирской прокуратуры, которая была направлена к месту происшествия.-0-