Два автобуса столкнулись в Гане, погибли более 50 человек

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два пассажирских автобуса столкнулись в Гане, погибли более 50 человек, сообщает новостной портал
Авария произошла в городе Ампома. В результате лобового столкновения один из автобусов загорелся. Причина ДТП пока не установлена.
На месте происшествия работают медики и спасатели. Известно, что в общей сложности в двух автобусах находились около 100 человек.-0-
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