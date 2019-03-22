Два автобуса столкнулись в Гане, погибли более 50 человек

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два пассажирских автобуса столкнулись в Гане, погибли более 50 человек, сообщает новостной портал Africa News .

Авария произошла в городе Ампома. В результате лобового столкновения один из автобусов загорелся. Причина ДТП пока не установлена.

На месте происшествия работают медики и спасатели. Известно, что в общей сложности в двух автобусах находились около 100 человек.-0-