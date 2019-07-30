Два автобуса столкнулись в Гонконге: более 70 пострадавших

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два двухэтажный рейсовых автобуса столкнулись сегодня в Гонконге, в результате пострадали 77 человек, водитель одного из транспортных средств оказался заблокирован, сообщает китайская газета South China Morning Post .

Авария произошла около 8.30 по местному времени рядом с туннелем "Тай Лам". По сведениям местных властей, два человека получили серьезные ранения, у большинства из пострадавших легкие травмы. Как рассказал очевидец происшествия, многие из пассажиров автобусов на момент аварии дремали.

На место происшествия были направлены 26 машин скорой помощи и 15 пожарных автомобилей. Пострадавшие госпитализированы. Причины аварии выясняются.-0-