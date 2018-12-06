Два беженца напали на водителей автобусов в Финляндии

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое беженцев, получивших отказ в убежище, совершили нападения на водителей автобусов в двух разных населенных пунктах в Финляндии, сообщает телеканал МТV3.

Одно нападение произошло в городе Уурайнен в центральной Финляндии. Пассажир автобуса, следующего из Хельсинки в Оулу, внезапно поднялся со своего места и попытался помешать водителю управлять автобусом. Пассажиры остановили нападавшего и передали его полиции.

Аналогичный случай произошел в городе Лоймаа. В результате автобус столкнулся с другим автомобилем, но никто не пострадал. Среди возможных причин агрессивного поведения мигрантов может быть использование наркотических веществ и психические проблемы.

Расследованием инцидентов сейчас занимается финская Центральная криминальная полиция. Оба нападения не считаются актами терроризма, однако полиция пока не исключает такую версию.

В 2015 году во время максимального притока мигрантов в Европу в Финляндию прибыло более 32 тыс. беженцев, большинство - граждане Ирака, в 2016 году - около 6 тыс., в 2017 году - 5 тыс., столько же ожидается и в 2018-м. Около 10 тыс. из находящихся сейчас в Финляндии беженцев получили отказ в убежище и подали апелляции на это решение. Власти нередко высказывают опасения, что они могут остаться в стране нелегально.-0-