2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека оказались за бортом грузового судна в Норвежском море, сообщает ТАСС со ссылкой на Норвежское телеграфное бюро.

По сведениям газеты Verdens Gang, судно Stara Planina, зарегистрированное на Мальте, направлялось из Мурманска в румынский порт Констанца.

Происшествие случилось в 400 км юго-западнее города Буде. Спасательные службы Норвегии направили два вертолета для поиска людей за бортом. На море сейчас шторм, высота волн достигает восьми метров.

Точные обстоятельства инцидента пока выясняются. По информации норвежской стороны, выпавшие за борт работали на палубе. Экипаж сбросил в воду спасательные жилеты, но не знает, смогли ли они их подобрать.-0-