Два человека погибли и шестеро пострадали в ДТП с микроавтобусом на Кубани

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24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли в результате автоаварии в Краснодарском крае, сообщает ТАСС.
По информации ГИБДД, сегодня утром на трассе Краснодар - Верхнебаканский столкнулись автомобиль ВАЗ-2106 и микроавтобус "Газель". В результате ДТП погибли два пассажира и водитель легковой машины, пять пассажиров "Газели" получили телесные повреждения. Микроавтобус следовал по маршруту Абинск - Холмская, в момент аварии в нем находились восемь человек.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают обстоятельства случившегося.-0-