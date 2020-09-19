Два человека погибли из-за циклона "Янос" в Греции

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли и трое пропали без вести в результате прохождения по территории Греции мощного средиземноморского циклона "Янос", сообщает Афинско-Македонское агентство новостей.

Среди погибших 63-летний животновод, тело которого нашли в поле в местечке Кардица, и пожилая женщина, утонувшая в затопленном доме. В списке пропавших без вести 40-летняя женщина, которую унесло на машине мощным потоком воды. Ее авто нашли, но внутри никого не оказалось. Спасатели также ищут девушку и 35-летнего мужчину.

Циклон привел к выпадению огромного количества осадков. Во многих районах затоплены дороги, повалены деревья, нарушено электроснабжение, водой и грязью залиты подвалы и первые этажи многих домов.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на своей странице в Twitter выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате прохождения циклона и призвал всех сохранять бдительность. "Сейчас важна защита жизней. Все пострадавшие районы получат немедленную поддержку", - подчеркнул он.-0-