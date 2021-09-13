Два человека погибли при крушении одномоторного самолета вблизи острова Самос

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одномоторный самолет Cessna 172 потерпел крушение около острова Самос в Эгейском море. Погибли два человека находящиеся на борту. Об этом сообщает газета Kathimerini.

Одномоторный самолет, вылетевший из Израиля, незадолго до посадки на аэродроме острова Самос пропал с радаров. Он не смог приземлиться и упал в воду в восточной части Эгейского моря. На борту находились два человека, оба погибли.

В Управлении гражданской авиации Греции была начата поисково-спасательная операция, в результате которой удалось обнаружить тела погибших.-0-