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13 сентября 2021, 22:58

Два человека погибли при крушении одномоторного самолета вблизи острова Самос

Фото Shutterstock
Фото Shutterstock

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одномоторный самолет Cessna 172 потерпел крушение около острова Самос в Эгейском море. Погибли два человека находящиеся на борту. Об этом сообщает газета Kathimerini.

Одномоторный самолет, вылетевший из Израиля, незадолго до посадки на аэродроме острова Самос пропал с радаров. Он не смог приземлиться и упал в воду в восточной части Эгейского моря. На борту находились два человека, оба погибли.

В Управлении гражданской авиации Греции была начата поисково-спасательная операция, в результате которой удалось обнаружить тела погибших.-0-

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авиакатастрофа Греция самолет
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